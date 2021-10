Zum Onlinehandel-Experten Roland Brack, der Business-Apartment-Pionierin Anja Graf, der Technologieunternehmerin Bettina Hein und dem Nachhaltigkeitsunternehmer Tobias Reichmuth stossen drei neue Investoren hinzu. Lukas Speiser ist Gründer und CEO des populärsten Schweizer Online-Händlers für Erotik-Spielzeuge "amorana.ch". Aufgrund seiner Tätigkeit als Berater, Start-Up-Coach und Investor bringt Patrick Mollet ebenfalls viel Erfahrung mit. Er ist Mitinhaber der Firma "Great Place to Work", welche die Optimierung der Arbeitsplatzkultur anstrebt. Jürg Schwarzenbach stösst ebenfalls zum Investorenteam. Als Inhaber der Investment-Firma "Marcaro" legt er gezielt im digitalen und nachhaltigen Umfeld an.

Über die Sendung "DIE HÖHLE DER LÖWEN" Bereits in 35 Ländern wird die Sendung "DIE HÖHLE DER LÖWEN" ausgestrahlt. In den USA läuft das Format unter dem Titel «Shark Tank» seit 2009 und hat seit der Erstausstrahlung mehrere Tausend neue Arbeitsplätze ermöglicht. Pro Episode treten mehrere Jungunternehmerinnen und Jungunternehmer mit ihren innovativen Geschäftsideen und Unternehmenskonzepten vor die Investorinnen und Investoren und werben um deren Investment.

Diese Start-Ups suchen Investorinnen und Investoren

Unterschiedliche Start-Ups – unter anderem aus dem Gastronomie-, Technologie-, Finanz-, und Lifestylebereich – treten vor die sieben Investorinnen und Investoren. Beispielsweise der digitale Pflanzenladen "feey" (SG), der nicht nur Pflanzenliebhaberinnen und Pflanzenliebhaber online, sondern auch die Löwen im realen Leben überzeugen möchte. Oder die Zürcher Investing-App für Bitcoin "Relai" , die sich sowohl an unerfahrene als auch fortgeschrittene Investorinnen und Investoren richtet und den sonst komplizierten Prozess vereinfacht. Auch das deutsche Unternehmen "NOMOO" , das rein pflanzliches Eis herstellt, möchte mit seinem laktose-, gluten- und sojafreien Dessert mit geringem Zuckeranteil den Schweizer Markt erobern. Die witzigen(ZH) sorgen stets für das befreiende Gefühl einer Sommerwiese an der Fusssohle, das Start-Up(ZG) holt das beliebte Après-Ski-Spiel in die eigene Stube und die Firma "Swiss Money Parfum" (ZG) hält den Duft von Banknoten als Duftwasser fest. Welches innovative Start-Up überzeugt in dieser Staffel die taffen Investorinnen und Investoren? Wem gelingt der grösste Coup? Und gelingt es den neuen Löwen sich im eingespielten Team einzufinden?