2021 war wieder so ein Jahr, das so anders war als gedacht. Erneut hat die Corona-Pandemie viele Pläne durcheinandergewirbelt. Sie hat Menschenleben gekostet, viel Kraft, Jobs und uns allen eine heftige Debatte ums Impfen beschert.Aber sie hat in den letzten Tagen des Jahres auch eine internationale Kampagne geschaffen, #ZusammenGegenCorona, die auch Schweizer Unternehmen, Medien und Agenturen kreativ und engagiert aufgegriffen haben.