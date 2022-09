© zVg

Jürg Fischer übernimmt auf den 1. Oktober 2022 neu die führende Rolle in allen Fragen der Titelsetzung sowie der empfängerzentrierten Linguistik und zeichnet entsprechend für die Aufbereitung von ansprechenden Titeln und stimmigen Leads verantwortlich. Er soll damit zur zeitgemässesten und effektivsten Sprache zur Vermittlung von Nachrichten und Geschichten von 20 Minuten beitragen. In seiner neuen Funktion berichtet er direkt an Gaudenz Looser, Chefredaktor von 20 Minuten.