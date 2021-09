Graf begann seine journalistische Laufbahn 2011 als Redaktionsassistent beim Magazin "Women in Business". 2014 wurde er Redaktor bei der "Südostschweiz" (Gaster & See). Von 2018 an war er als Multimedia-Redaktor/Dienstchef bei der "Linth-Zeitung" tätig.



Im Februar vergangenen Jahres war Graf zu "20 Minunten" gekommen und startete als Redaktor im Ressort Politik. Von April und Juli dieses Jahres führte der 30-Jährige das Ressort in Co-Leitung mit Pascal Michel ad interim.Mit Graf hat "20 Minuten" die Nachfolge von Krapf intern geregelt. Sie hatte den Posten der Reporter-Ressortchefin erst Mitte vergangenen Jahres übernommen, nachdem deren Ressort aus dem Ressort Schweiz/News herausgelöst worden war.