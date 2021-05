"Wir freuen uns, 11FREUNDE auf TikTok begrüssen zu können“, sagt Charlotte Kohlhas, Media Partnerships Lead, TikTok Deutschland. „Wir sehen, dass TikTok immer mehr zu einem Ort wird, an dem die Fussball-Community zusammenkommt. Immer mehr Fussball-Organisationen, Vereine, Spielerinnen und Spieler werden auf unserer Plattform aktiv, um in den aktiven Austausch mit ihren Fans zu treten. Die Partnerschaft mit 11FREUNDE prägt wesentlich eine weitere Facette unserer deutschen Fussball-Community auf TikTok.“

Neue Live-Formate

Über TikTok TikTok ist die führende Plattform für mobile Kurzvideos. Unsere Mission ist es, Menschen zu inspirieren und zu bereichern, indem wir ihnen eine kreative Heimat geben und ihnen ein authentisches, unterhaltsames und positives Erlebnis bieten. TikTok hat weltweit Büros in Los Angeles, New York, London, Paris, Berlin, Dubai, Mumbai, Singapur, Jakarta, Seoul, und Tokio. www.tiktok.com

11FREUNDE – das Magazin für Fussballkultur steht für eine andere Art des Fussballjournalismus – weg von blossen Spielberichten und Tabellen, hin zu Reportagen und exklusiven Hintergrundberichten mit grossem Mehrwert.11FREUNDE blickt aus der Kurve aufs Spielfeld und bezieht dabei Position. Für die Fans und für das Spiel. Über die Jahre ist aus dieser Idee ein vielgestaltiger Kosmos geworden, ein Panoptikum aus Magazinen, Lesungen, Fernsehsendungen und Onlineformaten, in dem vor allem eines zählt: eine grosse, bisweilen sogar übergrosse Liebe zum Fussball.

Mit ihrem neuen TikTok-Account öffnet 11FREUNDE unter anderem die Türen für neue Live-Formate, die direkt aus dem „11FREUNDE Studio – powered by TikTok“ kommen. In der Show „Heimspiel“ sind Fans bei Interviews mit Fussball-Stars, prominenten Fans sowie anderen Sportlerinnen, Sportler, Musikerinnen und Musiker dabei. Im täglichen „11FREUNDE Studio – powered by TikTok“ geht es dann ganz konkret um den bevorstehenden Fussball-Sommer.