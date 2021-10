"Was für eine Spitzenleistung! Ich bin überwältigt, dass trotz der schwierigen Wetterverhältnisse und Corona-Einschränkungen so viele Frauen aus der ganzen Welt an der 100 Prozent Women Peak Challenge teilgenommen haben", sagt Letizia Elia, Head of Business Development bei Schweiz Tourismus (ST). Vom 8. März bis 8. Oktober 2021 hat ST gemeinsam mit dem Schweizer Alpen-Club, dem Schweizer Bergführerverband und dem Outdoor-Brand Mammut Bergsteigerinnen dazu aufgerufen, in reinen Frauenseilschaften alle 48 Viertausender der Schweiz zu besteigen. Der grosse Einsatz der 32 Bergführerinnen und die gute Zusammenarbeit mit den Partnern haben wesentlich zum Erfolg der Challenge beigetragen: Über 700 Frauen sind dem Ruf gefolgt. Von den Hochgefühlen der Gipfelstürmerinnen zeugen die vielen Gipfelselfies und Kommentare auf den sozialen Medien, die auf der Landingpage Peakchallenge.myswitzerland.com unter dem Hashtag #peakchallenge gesammelt sind. So schreibt beispielsweise eine Teilnehmerin: "Uf em #mönch! Eines der schönsten Erlebnisse ever. Ich war voll im Flow und bin meeega happy. Dank der besten Bergführerin, die man sich wünschen kann."

Bergführerin Caroline George, technische Beraterin im Mandat für die 100

ST hat einen Film mit den schönsten Eindrücken und Highlights produziert, der im Oktober an der "European Outdoor Film Tour" gezeigt wird – nebst weiteren Filmen aus der Schweiz. Tickets für den Event im Zürcher Volkshaus am 18. Oktober können über media@switzerland.com bestellt werden.Mit der 100 Prozent Women Peak Challenge konnte ST positiv auf die Bergdestination Schweiz aufmerksam machen, auf nationaler und internationaler Ebene: Es gab einige Frauen, die sogar extra wegen der Challenge in die Schweiz reisten – aus Ländern wie den arabischen Emiraten, Russland, Indien, Brasilien, den USA, Kanada oder Japan. So beispielsweise die erfahrene brasilianische Bergsteigerin, die schon auf dem K2 war. Ende September nahmen die Zwillingsbergsteigerinnenund(Instagram-Post) als Vertreterinnen Indiens an der 100 Prozent Women Peak Challenge teil. Sie sind als Twinclimbers bekannt, die mit 21 Jahren bereits auf dem Mount Everest standen und damit sogar einen Weltrekord innehaben: Die ersten weiblichen Zwillinge, die alle "Seven Summits" bestiegen. Auch Saudi-Arabien war in der Person von(Instagram-Post), der ersten saudi-arabischen Bergsteigerin auf dem Mount Everest, vertreten. Sie hat dem schlechten Wetter getrotzt und konnte immerhin das Breithorn statt die Dufourspitze in Angriff nehmen. Auf das Breithorn zog es auch die italienische Moderatorin Federica Fontana. Der ehemalige britische Skistarund die deutschehaben bereits im März auf einer Skihochtour das Allalinhorn und das Strahlhorn bezwungen.Das Herzstück der Challenge bildeten aber die vielen Schweizerinnen, die die Viertausender förmlich gestürmt haben. Die jungen Frauen des SAC-Expeditionsteams bestiegen einige der anspruchsvolleren Viertausender wie das Weisshorn oder Täschhorn. Die bekannteste Schweizer Bergsteigerin,, leitete als Bergführerin viele Frauen auf die höchsten Schweizer Gipfel. Und Schlagerstar(Instagram-Post) hat sich im August mit der Besteigung des Matterhorns einen Herzenswunsch erfüllt. "Dieses Wahnsinnsgefühl werde ich nie vergessen", schreibt Egli auf Instagram zur ihrem strahlenden Gipfelbild., Präsidentin des Schweizer Bergführerverbands wollte mit der Bündner Nationalrätin Sandra Locher Benguerel den Piz Bernina besteigen, musste aber wegen des schlechten Wetters auf den Piz Palü ausweichen: "Auch wenn wir die Challenge nicht wie geplant durchführen konnten, fand ich unsere Besteigung eindrücklich und grossartig. Und wer weiss, vielleicht klappt es ja nächstes Jahr", soIm Rahmen der 100 Prozent Women Peak Challenge haben sich viele Frauen das erste Mal ganz nach oben gewagt. Gemeinsam mit der besten Freundin, mit der Schwester, Mutter oder Arbeitskollegin haben sie den ersten Viertausender ihres Lebens bestiegen. Neben dem Adrenalinkick auf dem Gipfel stand auch das gemeinsame Erleben im Zentrum. Das ist mit ein Grund, warum Frauen im Bergsport von "Women-only"-Touren profitieren. Gemeinsam mit anderen Frauen die Komfortzone zu verlassen – unter der Leitung einer Bergführerin – schafft einen vertrauten Rahmen für neue Abenteuer.Prozent, technische Beraterin im Mandat für die 100 Prozent Women Peak Challenge, stand mehr als 300 Frauen bei der Wahl des geeigneten Viertausenders mit Rat und Tat zur Seite und stellte dabei einen Schneeballeffekt fest: "Frauen, die bereits teilgenommen hatten, haben weitere inspiriert. Das grosse Gemeinschaftsgefühl hat mich beeindruckt. Ich bin überzeugt, dass der Effekt nachhaltig ist und auch künftig mehr Frauenseilschaften unterwegs sein werden."