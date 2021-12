Nach den beiden preisgekrönten Serien "Sihlquai" und "Vermisst: Ursula Koch" lanciert die «NZZ am Sonntag» heute ihre dritte Podcastserie. Das Team um Produzent This Wachter erzählt die erschütternde Geschichte der Hirnchirurgie bei psychisch Kranken. «In unserer bisher aufwendigsten Podcast-Produktion rollt ein Team der ‹NZZ am Sonntag› dieses Kapitel neu auf» sagt Michael Furger, Leiter des Ressorts Hintergrund der «NZZ am Sonntag» und Projektleiter des Podcast. Zu Wort kommen Psychiater, Pfleger, eine Historikerin und heutige Patientinnen.





Mitte des 20. Jahrhunderts wurden in der Schweiz rund 1200 Menschen über abenteuerliche Eingriffe ruhiggestellt. Neurochirurgen öffneten an den Schläfen die Schädeldecke und durchtrennten mit einem Metallstift Nervenbahnen im Frontalhirn. Die Operationen, auch als Lobotomie bezeichnet, hinterliessen «Zombies», wie sich die Zeitzeugen und Psychiater Ambros Uchtenhagen und Berthold Rothschild erinnern. Besonders häufig wurden Frauen operiert, meist als Ultima Ratio bei schweren Fällen von Schizophrenie. © StAZH Die Abteilung D (Abteilung für unruhige Männer in der Psychiatrischen Universitätsklinik Zürich, um 1955) Die Operationstechnik, erfunden vom Portugiesen António Egas Moniz, wurde weltweit angewandt. Prominentestes Opfer war die Schwester des damaligen US-Präsidenten John F. Kennedy. Es sind Extremfälle in der psychiatrischen Behandlung, die viel über die Zustände in der damaligen Psychiatrie aussagen. Das Burghölzli als führende Anstalt in der Schweiz habe einem Gefängnis geglichen, sagen weitere Zeitzeugen.



Im Zentrum der Audio-Serie stehen die Fragen: Zu welchem Zweck werden psychotische Menschen ruhig gestellt? Und wann gilt jemand als unheilbar psychisch krank? Die Psychochirurgie wird heute noch mit verfeinerten Methoden angewandt. Das "NZZ am Sonntag"-Team ist sogar dabei, wie in Deutschland einem schwer depressiven Patienten eine Elektrode ins Hirn implantiert wird.

