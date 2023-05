Spenden statt Schnäppchen

So viel spendeten BRACK.CH-Kundschaft am Singles' Day

In einer Spendenaktion sammelten Kundinnen und Kunden des Online-Fachhändlers BRACK.CH am 11. November Geld für einen guten Zweck. BRACK.CH verdoppelte die Kundenspenden. Insgesamt 67 500 Franken gehen an zehn Schweizer Hilfswerke …