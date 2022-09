Guten Morgen! 85 Prozent der Weltbevölkerung musste gemäss Unesco-Bericht in den letzten fünf Jahren einen Rückgang der Pressefreiheit in ihrem Land erleben. Auch in der Schweiz gab es jüngst Ereignisse, die aufhorchen liessen. Wie wichtig genaues Hinsehen ist, zeigt eine Umfrage unter Schweizer Journalistinnen und Journalisten aus dem Jahrbuch Qualität der Medien. Mehr dazu in den heutigen Branchennews.