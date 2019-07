6. Facebooks Libra soll nicht mit nationalen Währungen konkurrieren . Dort zeigen sich die Senatoren irritiert, dass die Aufsicht über Libra in der Schweiz bei der Finma liegen soll.

Die Zürcher Zentralbibliothek und die Universitätsbibliothek Bern arbeiten in den nächsten Jahren eng mit Google zusammen. Der Tech-Konzern digitalisiert die Buchbestände beider Institutionen. Es ist eine Masse an Texte. Allein in der Zürcher Zentralbibliothek sollen rund 70.000 Texte aus dem 18. und 19. Jahrhundert digitalisiert werden. Für die Bibliotheken ist das eine Chance, ihre Bestände zu sichern. Google trägt die Kosten der Projekte.Heute berät in Berlin die Regierung der Bundesrepublik Deutschland unter anderem über das Apothekenstärkungsgesetz. Damit will Bundesgesundheitsminister Jens Spahn die heimischen Apotheken besser schützen. Ausländische Versandapotheken sollen demnach ihren deutschen, gesetzlich versicherten Kunden auf verschreibungspflichte Medikamente keine Rabatte mehr geben dürfen. Davon wäre direkt Doc Morris betroffen, die niederländische Tochter der Schweizer Zur-Rose-Gruppe.Daten sind das neue Schmieröl der Wirtschaft, heißt es, und sie spielen in der Transformation ein wichtige Rolle. Sie geben Orientierung, sie können aber auch zu Fehlentscheidungen führen. Deshalb müssen CMOs immer achtsam sein. Das zeigt die nächste Folge unseres HORIZONT CMO-Talks Es war zu erwarten, dass die jüngste Bilanzkorrekturen und die verminderten Werbeeinnahmen bei der SRG nicht ohne Folgen bleiben würden. Im Interview mit dem Tagesanzeiger denkt SP-Nationalrat Matthias Aebischer jetzt laut über ein Ende der Werbefinanzierung nach. "Mir wäre eine werbefreie SRG lieber. Sie hätte viel weniger Probleme", sagt der Politiker im Gespräch mit der Zeitung.Um Wettbewerber wie Spotify das Wasser abzugraben, will Apple künftig ebenfalls exklusive Podcasts auf seinen Plattformen anbieten. Wie Bloomberg berichtet, verhandle der Konzern bereits mit Medienhäusern,