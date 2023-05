Guten Morgen, die Monster Energy Company, ein US-Gigant, hat die kleine Davoser Bier Vision Monstein AG beim Eidgenössischen Institut für Geistiges Eigentum (IGE) in Bern verklagt. Darüber berichtet unter anderem die Südostschweiz. Es gäbe eine Verwechslungsgefahr zwischen dem Energydrink Monster und dem Bier Monsteiner, so die Begründung der Amerikaner. Das IGE sieht das anders und lehnt die Klage ab. Sieg für David, Niederlage für Goliath. Starten Sie gut in die Woche.

1. Great Place to Work: Das sind die besten Arbeitgeber der SchweizDas Beratungsunternehmen Great Place to Work hat wieder die Schweizer