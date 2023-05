Teilen

Guten Morgen. Die "Laureus World Sportsperson with a Disability Award" kommt erneut aus der Schweiz. Bei der gestrigen Verleihung der Laureus World Sports Awards 2023 ging die Auszeichnung an Catherine Debrunner. Die Rollstuhl-Leichtathletin stellte im Mai vergangenen Jahres vier Weltrekorde auf - über 100, 200, 400 und 800 Meter in der Altersklasse T53. Im Herbst siegte sie bei den Marathonveranstaltungen in Berlin und in London. 2022 hatte Rollstuhlrennfahrer Marcel Hug den Laureus Disability Award bekommen. "Laureus World Sportsman of the Year" wurde im Übrigen der Profifussballer Lionel Messi. Hier nun die Branchennews von HORIZONT Swiss: