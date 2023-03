Guten Morgen! Ruth Waldburger, eine der prägendsten Filmproduzentinnen der Schweiz, wird mit dem Ehrenpreis des Schweizer Filmpreises 2023 ausgezeichnet. Sie erhält die Auszeichnung im Rahmen der Verleihung des Schweizer Filmpreises am Freitag, 24. März 2023, im Bâtiment des Forces Motrices in Genf, von Bundespräsident Alain Berset.

20 Minuten Radio erfindet sich neu. Ab dem 1. März 2023 heisst 20 Minuten Radio neu GOAT Radio und spielt ausschliesslich die Greatest Hits Of All Time. Das Formatradio konzentriert sich insbesondere auf die Pop-Rock-Hits der 80er-Jahre. Im Mittelpunkt steht die Musik. Diese wird durch das aktuelle Moderations-Team dezent begleitet. Jeweils zur vollen Stunde bietet GOAT Radio ein Newsbulletin sowie Informationen zu Wetter und Verkehr.

Für die Holzbaufirmen der Groupe Grisoni, eines der grössten Bauunternehmen der Westschweiz, hat erdmannpeisker eine Rekrutierungskampagne kreiert. Die Zielgruppe sind Schüler und Schülerinnen, die sich bei der Berufswahl auch im Baugewerbe umsehen. Für die Informationsvermittlung wurde ein sehr junger und frischer Stil gewählt, der ohne Ton auch an Messen und Online eingesetzt werden kann.

TikTok hat sich in den vergangenen Jahren als Marketingkanal etabliert. In unserem neuen Format "Titans of TikTok" stellen wir regelmäßig besonders erfolgreiche, kreative oder einfach nur lustige Kampagnen auf der Kurzvideoplattform vor. Ausgewählt wurden die Commercials von Katharina Altinok, Director Account Management bei Joli Berlin.