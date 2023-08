Guten Morgen. Donald Trump bleibt der ersten TV-Debatte im Rahmen der parteiinternen Vorausscheidungen der Republikaner für eine Präsidentschaftskandidatur fern. Das teilte er auf der US-amerikanischen Social-Media-Plattform Truth Social mit. An der Diskussion im TV am kommenden Mittwoch nehmen unter anderen der Gouverneur des Bundesstaats Florida, Ron DeSantis, und der frühere US-Vizepräsident Mike Pence teil. Die Vorwahlen der Republikaner finden von Januar bis Juni 2024 statt. Hier nun die Branchennews von HORIZONT Swiss:

Die Frage, wie schöpferisch Künstliche Intelligenz sein kann, treibt die Kreativbranche um. In der Debatte über die künftige Rolle von KI hat Benjamin Tück, Country Lead von Accenture Song Switzerland, eine klare Meinung über deren Möglichkeiten, Grenzen und Nutzen, die er in seinem Gastbeitrag darlegt.

Von bayerischen Privatsendern kommt zum Start der Bundesliga scharfe Kritik an Werbeaktionen des öffentlich-rechtlichen Bayerischen Rundfunks (BR) rund um den Fußball. Die Vereinigung Bayerischer Rundfunkanbieter (VBRA) beklagt, dass der BR-Sender Bayern 3 unter anderem als "offizieller Radiopartner" von Bayern München umfangreiche Eigenwerbung mache. Die Champions Hockey League AG (CHL) mit Sitz in Zug, Veranstalter des gleichnamigen Eishockey-Europapokalwettbewerbs, hat die in Baar ansässige Agentur GLA United mit der Entwicklung eines Tippspiels beauftragt. Herausgekommen ist der CHL Predictor.

Unangefochtener Spitzenreiter bei Deutschlands Werbelieblingen: Haribo landet mit seiner Werbung auch im zweiten Quartal 2023 in der Gunst der Deutschen wieder ganz vorne. Wie die exklusiv für HORIZONT erhobene Langzeitstudie von Deloitte, APG und Yougov ergibt, spielen diesmal vor allem Frauen die Hauptrolle Mit zwei neuen zuckerfreien Getränken und einem Ernährungsrechner will Hans im Glück bei einer zuckerärmeren Ernährung helfen

Die heute 18- bis 25-Jährigen werden in Zukunft eine relevante Zielgruppe für den Onlinehandel sein. Eine Studie im Auftrag des Bundesverbandes E-Commerce und Versandhandel Deutschland (BEVH) liefert Anhaltspunkte darüber, wie diese Generation tickt. Vor vier Jahrzehnten wäre in einer schlaflosen Nacht am ehesten das Radio als sichere Unterhaltung geblieben. Heute ist mit der generativen künstlichen Intelligenz immer ein Gesprächspartner zur Hand, auch für den Talk über Medien und Marketing. Allerdings: Die Antworten von ChatGPT-3.5 sind auf Dauer tatsächlich ziemlich einschläfernd. Ein Selbstversuch in vier Dialogen.