Guten Morgen. Nach Netflix will auch Disney bei seinem Videostreaming-Dienst Disney+ dem kostenlosen Teilen von Passwörtern über einen Haushalt hinaus ein Ende setzen. Allerdings gibt es eine Gnadenfrist: Konzernchef Bob Iger stellte das Vorgehen gegen Account-Trittbrettfahrer erst für kommendes Jahr in Aussicht. Zugleich wird die werbefreie Version des Streaming-Dienstes teurer. Eine Version mit Anzeigen werde im November in "ausgewählten Märkten" in Europa für 5,99 Dollar pro Monat eingeführt werden, kündigte Disney an. Hier nun die Branchennews von HORIZONT Swiss:

