Guten Morgen. Der Umsatz des US-amerikanischen Tech-Konzerns Apple ist im vergangenen Quartal im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 1,4 Prozent auf 81,8 Milliarden US-Dollar (etwa 72 Mrd. CHF) gesunken. Unterm Strich stieg der Gewinn aber auf rund 19,9 Milliarden US-Dollar (17 Mrd. CHF) von 19,4 Milliarden Dollar im Jahr zuvor. Beim iPhone gingen die Erlöse im vergangenen Quartal um 2,4 Prozent auf 39,67 Milliarden US-Dollar zurück. Unterdessen verbuchte der US-amerikanische Online-Versandhändler Amazon einen Gewinn von 6,7 Milliarden US-Dollar (5,9 Mrd. CHF). Das war fast doppelt so viel, wie Analysten erwartet hatten. Im Vorjahresquartal hatte Amazon noch zwei Milliarden US-Dollar verloren. Hier nun die Branchennews von HORIZONT Swiss:

