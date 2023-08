Guten Morgen. Der Twitter-Nachfolger X hat sich zu einer weiteren Neuerung entschlossen. Das Monatsabonnement Twitter Blue, das Firmenchef Elon Musk derzeit in X Blue umbenennt, bietet nun die Möglichkeit, das blaue Häkchen auszublenden, wie das US-amerikanische Technikportal The Verge schreibt. Die Abonnenten können so verbergen, dass sie für den Microblogging-Dienst bezahlen. Einst war das Häkchen Zeichen dafür, dass der Account-Inhaber prominent genug war, um von Twitter verifiziert zu werden. Hier nun die Branchennews von HORIZONT Swiss:

Das zur Competec-Gruppe gehörende Online-Handelsunternehmen Brack.ch hat anlässlich des morgigen "International Beer Day" die Verkaufszahlen von Bier auf seinem Portal ausgewertet. Demnach geniessen die Kunden des Online-Shops am liebsten Schweizer Biere. Auf die Branchengrössen Appenzeller Bier und Feldschlösschen folgt die italienische Marke Birra Moretti. Mit seinem Abo-Modell scheint Lynk & Co einen Nerv getroffen zu haben. Die Automarke des chinesischen Herstellers Geely erfreut sich zunehmender Beliebtheit – 5000 Fahrzeuge der Marke fahren bereits auf deutschen Straßen. HORIZONT hat CEO Alain Visser über die Entwicklung der Marke gesprochen.

Die Medienbranche steht an einem Wendepunkt. Dieser ist nicht so klar sichtbar wie einst die Einführung des Farbfilms oder des Privatfernsehens, aber nicht weniger einschneidend: Die Zeit der goldenen Streaming-Ära ist vorbei. Die Anbieter müssen sich künftig mit neuen, vielfältigeren Mitteln um die Gunst – und das Budget – des Publikums bemühen, erklärt Sky-CEO Devesh Raj in seinem exklusiven Gastbeitrag für HORIZONT. Unter dem Claim der bestehenden Marken-Plattform "Zukunft beginnt mit Zurich" ruft die Zurich Gruppe Deutschland, Tocher der Schweizerischen Zurich Insurance Group, mit ihrer Kampagne "#JoyOfGettingOlder" dazu auf, sich am Älterwerden zu erfreuen. Daran soll sich eine Debatte entzünden. Natürlich will der Versicherer letztlich Menschen zum Abschluss von Policen bewegen.