Guten Morgen. Heute ist der Erdüberlastungstag. Der US-amerikanischen Umweltorganisation Global Footprint Network (GFN) zufolge verbrauchen die Menschen jetzt mehr natürliche Ressourcen, als die Erde in einem Jahr wiederherstellen kann. Medien zitieren GFN-Sprecherin Amanda Diep, wonach der Erdüberlastungstag allein durch eine Halbierung der Lebensmittelabfälle um 13 Tage nach hinten verschoben werden könnte. Hier nun die Branchennews von HORIZONT Swiss:

Die Migros-Tochter Delica will mit ihrem Kapselsystem CoffeeB den deutschen Markt erobern - und nicht nur den. Welche Rolle dabei Media-Markt und Edeka spielen und die klassische Kommunikation.

Die großen Marken im Telekommunikationsmarkt liefern sich aktuell mal wieder einen werblichen Schlagabtausch. Das ist nicht neu. Doch eine Sache ist derzeit auffallend anders: Der Ton der Telko-Kampagnen hat sich verändert. Und das ist eine gute Sache. TikTok hat sich in den vergangenen Jahren als Marketingkanal etabliert. In unserem neuen Format "Titans of TikTok" stellen wir regelmäßig besonders erfolgreiche, kreative oder einfach nur lustige Kampagnen auf der Kurzvideoplattform vor. Ausgewählt wurden die Commercials von Kathrin Thomalla, Digital Conceptioner bei Departd.