Guten Morgen. Werbung spielt für Betreiber von E-Commerce-Plattformen eine zunehmend wichtige Rolle und gehört laut einem Bericht der "Textilwirtschaft" zu den größten Wachstumsmärkten der vergangenen Jahre. So habe etwa Amazon 2022 laut Geschäftsbericht etwa 37,7 Milliarden US-Dollar Umsatz mit Retail Media erwirtschaftet, 21,11 Prozent mehr als 2021. Der Anteil dieses Geschäfts am Gesamtumsatz kletterte auf 7,34 Prozent. Dem britischen Werbeforscher Warc zufolge befindet sich der Online-Händler mit den knapp 38 Milliarden US-Dollar auf Augenhöhe mit dem globalen Print-Werbemarkt, der 2022 ein Volumen von 37,31 Milliarden US-Dollar hatte und in diesem Jahr voraussichtlich auf 33,65 Milliarden US-Dollar absinken wird. Hier nun die Branchennews von HORIZONT Swiss: