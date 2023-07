Guten Morgen. Die US-amerikanische Kartellbehörde hat ihre Klage gegen die Übernahme des Videospiele-Giganten Activision Blizzard ("Call of Duty", "Overwatch", "Candy Crush") durch Microsoft zurückgezogen. Die Federal Trade Commission (FTC) hatte Bedenken wegen einer möglichen Beeinträchtigung des Wettbewerbs angemeldet, aufgrund von Lizenzvereinbarungen des Softwarekonzerns Microsoft mit Konkurrenten wie Sony und Nintendo hatten Gerichte FTC-Anträge jedoch zurückgewiesen. Jetzt will die britische Wettbewerbsbehörde CMA Medienberichten zufolge den 69-Milliarden-Dollar-Deal nochmals prüfen. Hier nun die Branchennews von HORIZONT Swiss:

Ein Influencer, der lieber in Irland statt auf Hawaii Urlaub macht - klingt unrealistisch? Als Storytelling-Konzept gelang dem irischen Fremdenverkehrsamt mit dieser Idee ein echter Marketing-Coup. In der Hauptrolle: Ein bekannter Ostfriese. Künstliche Intelligenz (KI) wird unseren Alltag grundlegend verändern - das glaubt jeder Zweite in Deutschland. Zu der Frage, wie diese Veränderungen aussehen könnten und ob sie eher positiv oder negativ sein werden, sind die Meinungen gespalten.

Luisa Neubauer hat recht: Viele Unternehmen tun nur so, als ob sie etwas für Klima, Gesellschaft und Umwelt täten. Aber was ist mit denen, die ehrlich sind? Wie können es Marken schaffen, dass die Menschen ihnen glauben und nachhaltiges Handeln messbar und nachvollziehbar wird? Antworten liefert Marco Peters, Gründer und CEO von Nextwork, in seinem Gastbeitrag. E-Dialog, eine international tätige Full-Service Agentur für Data-driven Marketing mit Hauptsitz Wien und Büros in Zürich, Berlin und Düsseldorf, baut ihren Consulting-Bereich aus und übergibt Stephanie Mauerer die Leitung