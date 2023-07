Guten Morgen, Content-Marketing gewinnt in der Schweiz weiter an Bedeutung, wie aus einer Studie der ZHAW hervorgeht. Danach setzen 66 Prozent der befragten Unternehmen darauf. Überraschend: Im Schnitt fliessen 42 Prozent des gesamten Marketingbudgets ins Content-Marketing, vor zwei Jahren lag der Wert noch bei 33 Prozent. Und das ist noch nicht das Ende. So planen 46 Prozent der befragten Unternehmen hier mehr Geld zu investieren. Für die dritte Auflage der Studie hatten die Wissenschaftler rund 680 Schweizer Unternehmen befragt. Kommen Sie gut in den Tag.

1. NZZ-CEO Felix Graf: "Wir sind eine relevante Stimme" (H+)Seit Juni 2018 führt Felix Graf die Neue Zürcher Zeitung und lässt s