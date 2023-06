Guten Morgen. Welchen Einfluss Influencer auf Kaufentscheidungen ihrer Follower haben können, zeigt eine Umfrage des Such- und Vergleichsportals Get App . Dafür wurden knapp 1000 Menschen im Alter zwischen 18 und 65 Jahren in Deutschland befragt. Demnach führt für 61 Prozent der Befragten die Kooperation von Influencern mit besonderen Marken zu einer höheren Wahrscheinlichkeit des Kaufs, für 19 Prozent zu einer geringeren. 40 Prozent wählten beim Einkauf zum Beispiel die entsprechenden Kleidermarken aus. Und sechs von zehn Verbrauchern wurden schon einmal von einem durch Influencer animierten Kauf enttäuscht. Hier nun die Branchennews von HORIZONT Swiss:

Nina Wach führt bei Edelweiss künftig die Abteilung Brand Management & Marketing Communication. Die Managerin tritt ihren neuen Job am 1. September an. Zuletzt war sie für die NZZ tätigt. Sie folgt auf Yves Maclean, der Edelweiss Ende Juli verlassen wird. Die Veröffentlichung von Apples VR-Brille Vision Pro löste diesen Monat einen medialen Hype aus. Das Gerät soll ermöglichen, die reale Umgebung in eine interaktive virtuelle Welt zu verwandeln. Doch wie bekannt ist das Metaverse in der deutschen Bevölkerung eigentlich?