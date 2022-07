Während Marketer unter dem Begriff MarTech schon seit längerem Anwendungen und Tools für Planung, Umsetzung und Messung ihrer Aktivität nutzen, fangen Kommunikationsfachleute oft gerade erst an, darüber zu diskutieren. Nur sehr wenige sind fortgeschrittene Nutzer, zeigt der European Communication Monitor (ECM) 2022. Am Freitag, kurz vor Mitternacht, sagte Elon Musk den Kauf von Twitter ab. Es war der Höhepunkt eines Hin-und Her-Gezerres um die Plattform, seit Musk im April angekündigt hatte, Twitter für 44 Milliarden US-Dollar kaufen zu wollen. Wendung am Samstag: Twitter will den Ausstieg nicht akzeptieren und vor Gericht ziehen. Trotz der Turbulenzen am Wochenende setzen wir unsere Serie fort mit Susanne Müller-Zantop, Founder and Chairwoman, CEO Positions AG.