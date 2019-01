Gerhard Pfisters Rede an der traditionellen Dreikönigstagung der Verleger war literarisch bestückt und voller Redundanz, aber am Ende stand ein klares Ja: Ja, er persönlich befürworte die Forderung des Verbands Schweizer Medien (VSM) nach 120 Millionen für die indirekte Presseförderung. Ob das auch seine Partei so sehe, stehe aber noch auf einem andern Blatt , fügte der CVP-Präsident hinzu.