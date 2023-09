Guten Morgen. Die Dreharbeiten für eine erste Koproduktion zwischen dem Westschweizer Radio und Fernsehen Radio Télevision Suisse (RTS) und dem US-amerikanischen Streamingdienst Netflix beginnen im Oktober. Produziert werden acht 45-minütige Episoden, die sich um die Geburtsstunde des alpinen Luxus-Tourismus Ende des 19. Jahrhunderts drehen. Die Serie "Winter Palace" soll Ende 2024 ausgestrahlt werden. Hier nun die Branchennews von HORIZONT Swiss:

Beim Swiss Radio Day in Zürich stand die Zukunft des Radios im Mittelpunkt. Zwei Themen nahmen dabei großen Raum ein: Das Verhältnis des Radios zur GenZ und die Auswirkungen der Künstlichen Intelligenz auf das Medium. Namhafte Referenten rangen dabei um Antworten auf viele neue und bekannte Fragen.

Seit der Coronakrise ist mobiles Arbeiten ein selbstverständlicher Teil der Arbeitswelt geworden, "New Work" längst Alltag. Vanessa Jobst-Jürgens, Senior Managerin New Work & Transformation bei FM Consulting, Teil der Serviceplan/Plan.Net Gruppe, erklärt in ihrer Talking Heads-Kolume, warum sich es sich trotzdem lohnt, sich gerade jetzt mit seiner Unternehmenskultur zu beschäftigen Der Lebensmittel-Lieferdienst Farmy hat seine, von Family gestaltete Herbstkampagne "Für Frisches. Und alles Andere." lanciert. Sie soll die Botschaft vermitteln, dass der Online-Markt alles für einen vollständigen Wocheneinkauf bietet.