Guten Morgen. Von heute an soll es keine Miet-E-Scooter mehr in Paris geben. In einem Referendum im April hatten sich knapp 90 Prozent derjenigen, die daran teilnahmen, für ein Verbot der Fahrzeuge ausgesprochen – wobei sich nur acht Prozent der Stimmberechtigen an der Abstimmung beteiligten. Hintergrund des Referendums waren unter anderem zahlreiche Unfälle mit den Elektrorollern. Etwa 15.000 E-Scooter mussten die Verleiher bis heute entfernen. Hier nun die Branchennews von HORIZONT Swiss:

