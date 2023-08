Guten Morgen. Die Credit Suisse geht vollständig in der UBS auf, die Marke verschwindet vom Markt. Das hat die UBS heute bei der Vorlage ihrer Halbjahreszahlen mitgeteilt. "Eine vollständige Integration ist für UBS, unsere Anspruchsgruppen und die Schweizer Wirtschaft die beste Lösung", wird Group CEO Sergio P. Ermotti zitiert. Die Marke Credit Suisse werde voraussichtlich bis 2025 und damit bis zum Abschluss der Überführung der Kunden in UBS-Systeme fortgeführt. Die UBS werde alle vereinbarten Sponsoringverträge der CS für gesellschaftliche, sportliche und kulturelle Aktivitäten in der Schweiz bis mindestens Ende 2025 erfüllen. Hier nun die Branchennews von HORIZONT Swiss:

