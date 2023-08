Guten Morgen. Der US-amerikanische Microblogging-Dienst X (ehemals: Twitter) will Werbung mit politischen Inhalten wieder erlauben. Medienberichten zufolge soll das vor vier Jahren eingeführte Verbot zunächst in den USA aufgehoben werden. In einem Blogbeitrag unter der Überschrift "Unterstützung des Rechts der Menschen auf einen korrekten und sicheren politischen Diskurs auf X" weist der Dienst auf besondere Richtlinien für bezahlte politische Beiträge hin. Er will ein "global advertising transparency center" installieren, das es jedem ermöglichen soll, solche Beiträge zu überprüfen. Hier nun die Branchennews von HORIZONT Swiss: