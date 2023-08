Guten Morgen. Die Uhrenmanufaktur Rolex mit Hauptsitz in Genf kauft Medienberichten zufolge den Uhren- und Schmuckhändler Bucherer. Die Juwelierkette ist Fachhändler für Rolex-Uhren. Mit dem Deal steigt die Uhrenmarke, die jährlich einen Umsatz von mehr als neun Milliarden CHF erzielt, in den Einzelhandel ein, den sie bislang Vertragspartnern überlassen hat. Die Marke Bucherer soll bestehen bleiben, das Unternehmen eigenständig agieren. Hier nun die Branchennews von HORIZONT Swiss:

Derzeit ist viel los in der Branche. Von einer "wahren Pitchflut" spricht Dentsu Media-CEO Georg Berzbach, ein "Summer of Pitches" ist es für Matthias Bade, Managing Director Crossmedia. Doch die Begeisterung, sich mit Verve zu beteiligen, ist auf Agenturseite begrenzt. In der Deutschschweiz konsumieren 32 Prozent der Einwohner digitale Hörbücher. Das geht aus einer vom Marktforschungsunternehmen GfK Entertainment in Auftrag gegebenen Befragung hervor.