Guten Morgen. 50 Millionen CHF will die Stiftung Klimarappen Medienberichten zufolge in fünf Schweizer CO2-Speicher-Projekte stecken. Bei drei Projekten von Sika, Zirkulit und Neustark geht es um die Speicherung von CO2 in Baumaterial. In zwei Fällen planen die Neustark AG und die CO2 Energie AG, CO2 im Ausland verflüssigen zu lassen und unterirdisch zu lagern. Letztlich würden bis 2030 insgesamt 84.300 Tonnen CO2 gespeichert. Hier nun die Branchennews von HORIZONT Swiss: