Guten Morgen. Janie Bisset wird per 1. Oktober CEO und Chief Sustainability Officer von Ikea Schweiz. Die 44-Jährige tritt die Nachfolge von Jessica Anderen an, die im September zur Ikea Foundation in die Niederlande wechselt. Bisset arbeitet nach Unternehmensangaben seit mehr als 20 Jahren für den schwedischen Möbelhändler. In den vergangenen vier Jahren verantwortete die Schottin als Market-Area-Managerin das Ikea-Retail-Geschäft in Westkanada. Hier nun die Branchennews von HORIZONT Swiss:

