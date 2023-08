Guten Morgen. Vapialino ist der Name eines neuen Formats, mit dem die Restaurantkette Vapiano in der Schweiz und vorerst nur in der Schweiz an den Start gehen will. Das meldet die "Handelszeitung" . Viel verriet die Franchisenehmerin Sodano Group dem Blatt nicht. Es solle "um einen Testlauf im Reiseumfeld" gehen. In diesem Jahr hat der Systemgastronomieanbieter mit mediterraner Note seine Filialen in Basel und in Bern geschlossen. Hier nun die Branchennews von HORIZONT Swiss: