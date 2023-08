Guten Morgen. Wegen massiver Wertverluste aufgrund der Übernahme der Credit Suisse durch die Grossbank UBS wollen ehemalige CS-Kleinaktionäre heute Klage gegen die vor zwei Monaten vollzogene Übernahme beim Handelsgericht in Zürich einreichen. Medienberichten zufolge streben sie eine Entschädigung an. Hinter der Sammelklage stünden knapp 1000 Anleger. Hier nun die Branchennews von HORIZONT Swiss:

Die Sprachlernplattform Babbel mit Sitz in Berlin geht mit einer intern entwickelten TV-Kampagne in der Schweiz, Österreich, Deutschland, Italien und Frankreich an den Start. Das Unternehmen will damit sein internationales Wachstum vorantreiben und vor allem Leute erreichen, die Englisch für ihren Beruf lernen oder verbessern wollen.