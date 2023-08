Guten Morgen. Der Microblogging-Dienst X (Twitter) ist wieder drauf und dran, Gewinne zu erwirtschaften. Das jedenfalls sagte CEO Linda Yaccarino in einem Interview mit dem US-Sender CNBC. X liege demnach "ziemlich nah an der Gewinnschwelle". Auch ihre Bemühungen, das Vertrauen der Werbungtreibenden wiederherzustellen, seien erfolgreich, Coca-Cola, Visa und andere Marken kehrten dank ihres direkten Kontakts mit Marketing- und Kommunikationsmanagern in die Werbung zurück. Es würden auch wieder neue Leute eingestellt. Hier nun die Branchennews von HORIZONT Swiss:

