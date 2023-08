Guten Morgen. Täglich umgerechnet 86.000 CHF Strafe soll der Facebook-Konzern Meta in Norwegen zahlen. Das meldet unter anderen das Nachrichtenportal Euractiv . Das Bußgeld soll vom 14. August bis zum 3. November erhoben werden. Bereits Mitte Juli hatte die norwegische Datenschutzbehörde Meta mit einer Geldstrafe gedroht, wenn das Unternehmen nicht aufhöre, Nutzerdaten für verhaltensbasierte Werbung zu sammeln. Der Aufforderung zu einer Stellungnahme bis zum 4. August kam Meta nicht nach. Hier nun die Branchennews von HORIZONT Swiss:

Mehr als Klicks: Seit März steht der frühere Spiegel-Vermarktungsboss André Pätzold in Diensten von Outbrain, neben Taboola einem von zwei verbliebenen Google-Konkurrenten als großer Sub-Vermarkter für namhafte Publisher. Dort verantwortet er das Deutschland-Werbegeschäft – und stürzt sich nun auf Branding-Kampagnen.

Accelleron Industries, ein Anbieter von Turboladern und Optimierungslösungen für Motoren mit Hauptsitz in Baden, startet die nächste Phase seiner Brand-Kampagne "Move Further". Entwickelt hat sie die Agentur Serviceplan Suisse. Der Zugverkehr von Deutschland in die Schweiz wird für viele Passagiere ungemütlicher. Die Verspätungssituation bei ankommenden Zügen habe sich zugespitzt, teilten die Schweizer Bahnen SBB mit