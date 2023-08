Guten Morgen. Die diesjährige Ausgabe von "Wetten, dass..?" am 25. November soll laut dpa nun tatsächlich die letzte Ausgabe mit Thomas Gottschalk werden. Das habe das ZDF mitgeteilt. Gottschalk hatte die Show 1987 von Erfinder Frank Elstner übernommen und mit einer kurzen Unterbrechung durch Wolfgang Lippert bis 2011 moderiert. Von Herbst 2009 an war Michelle Hunziker an seiner Seite. 2021 hatte das ZDF den TV-Klassiker zunächst als einmalige Samstagabendshow mit Gottschalk und Hunziker neu aufgelegt. Zwei weitere Ausgaben wurden für 2022 und 2023 angekündigt. Hier nun die Branchennews von HORIZONT Swiss:

