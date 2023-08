Guten Morgen. Der Film "Barbie", der am 21. Juli in knapp 4200 nordamerikanischen Kinos seine Premiere feierte, hat bereits mehr als eine Milliarde US-Dollar (902 Mio. CHF) eingespielt. Das hat das Filmstudio Warner Bros. Agenturberichten zufolge mitgeteilt. Demnach wurden für den Film mit Margot Robbie und Ryan Gosling ausserhalb Nordamerikas 572 Millionen US-Dollar für Kinotickets ausgegeben, in Nordamerika 459 Millionen US-Dollar. Hier nun die Branchennews von HORIZONT Swiss:

Teilen