Die Änderung eines Markennamens bringt nicht selten auch Probleme mit sich. Das Unternehmen X, bislang unter Twitter bekannt, hat unter anderem eines mit seinem neuen Logo auf dem Firmengebäude in San Francisco. Laut einer Meldung der Nachrichtenagentur AP hat die Stadt San Francisco eine Untersuchung zu dem am vergangenen Freitag angebrachten riesigen "X"-Zeichen eingeleitet. Das Errichten hätte nach Aussage der Stadtverwaltung einer Genehmigung bedurft. Anderen Medien zufolge haben sich Anwohner über das flackernde Licht des Logos beschwert.

Die Swatch Group mit Zentrale in Biel/Bienne blickt in einem Werbevideo humorvoll auf ihr 40-jähriges Bestehen. Und bringt morgen ihre neue "What If"-Kollektion auf den Markt.

Elon Musk ist dafür bekannt, mit wenig Aufwand viel auf den Kopf zu stellen. Ja gleich die ganze Welt. Wie auch die von ehemals Twitter. Kunststück also, dass der neue Markenauftritt von X bei vielen für Ratlosigkeit sorgt – auch bei Gestaltern, wie Lukas Cottrell, Managing Partner bei der Peter Schmidt Group, in seinem Gastbeitrag schreibt.Zum Saisonfinale der Formel am vergangenen Wochenende in London war das TAG Heuer Porsche Formel-E-Team als Zweitplatzierter der Teamwertung an den Start gegangen. Am Ende sprang nur Platz vier heraus.