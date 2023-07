Guten Morgen, US-Schauspieler Leonardo DiCaprio hat schon vor Jahren in zwei Unternehmen investiert, die Fleisch im Labor produzieren. Eines davon ist Aleph Farms aus Israel. Das Start-up hat jetzt beim Bundesamt für Lebensmittelsicherheit und Veterinärwesen (BLV) einen Antrag auf Zulassung von Laborfleisch in der Schweiz gestellt. Das ist eine Premiere für Europa. Das junge Unternehmen will die "weltweit ersten kultivierten Rindersteaks unter der Marke Aleph Cuts" in der Schweiz verkaufen. An dem Antrag ist Migros beteiligt, wie Keystone-SDA herausgefunden hat. Die Detailhändlerin investiert seit 2019 in das Unternehmen, DiCaprio seit 2021. Starten Sie gut in den Tag.

