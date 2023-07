Guten Morgen, Geheimnisse erhöhen die Spannung. Wenn vom 5. bis 14. Oktober erstmals die Geneva International Motor Show in Qatar ihre Tore öffnet, soll die Autobranche genau hinschauen. Und so fahren Qatar Tourism und die GIMS gerade ihre PR-Aktivitäten hoch. Zehn Weltpremieren soll es geben, 30 Autohersteller sollen als Aussteller vor Ort sein. Welche Marken dabei sind, darüber mögen die Verantwortlichen allerdings noch nicht sprechen. Sie sollen in den kommenden Wochen auf den Social-Media-Kanälen der GIMS publiziert werden. Der Spannung wegen. Starten Sie gut in den Tag.

1. Marktstart in Frankreich: Microlino feiert Premiere unter dem Pariser EifelturmMicrolino will die Herzen der Franzosen erobern. Mi