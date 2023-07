Guten Morgen. Der Hype um den Film "Barbie", der in der Schweiz seit vergangenem Donnerstag läuft, macht sich bezahlt. In Deutschland liegt der 114-minütige Film von Regisseurin Greta Gerwig auf Platz eins der Kino-Charts, in den USA und Kanada hat die Komödie Medienberichten zufolge bis zum Sonntag umgerechnet etwa 135 Millionen CHF eingespielt. Zum Vergleich: Das zeitgleich gestartete Drama "Oppenheimer" erzielte knapp 70 Millionen CHF, wurde wegen seiner 180-minütigen Laufzeit jedoch seltener gezeigt. Hier nun die Branchennews von HORIZONT Swiss:

Teilen