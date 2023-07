Guten Morgen, am späten Abend hat Tesla einen deutlichen Gewinnanstieg vermeldet. Wie der Elektroautobauer am Mittwoch mitteilte, lag der Gewinn im zweiten Quartal bei umgerechnet rund 2,3 Milliarden Franken. Ein Plus von rund 20 Prozent. Insgesamt hatte der E-Auto-Pionier 466.000 Fahrzeuge ausgeliefert. Das ist ein Anstieg von rund 80 Prozent und ein neuer Rekord, der vor allem auf Preissenkungen beruht. Gleichwohl verkaufte die Marke in der Schweiz im Juni rund ein Drittel weniger. Im gesamten ersten Halbjahr lag das Plus immerhin bei 2,4 Prozent. Starten Sie gut in den Donnerstag.

1. Halbzeitbilanz: Der Schweizer Werbemarkt steht nach sechs Monaten im MinusDie ersten sechs Monate des Jahres sind rum. Und der Schweiz