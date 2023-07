Guten Morgen. Das iPhone von Apple ist weiterhin das beliebteste Smartphone in der Schweiz. Das hat eine Online-Umfrage im Auftrag des Online-Vergleichsportals Moneyland.ch unter 1500 Menschen über 18 Jahren ergeben. Demnach nutzen 46 Prozent von ihnen ein iPhone. 40 Prozent der Befragten verlassen sich auf ein Gerät von Samsung. Acht Prozent haben ein Smartphone von Huawei in Gebrauch, sechs eines der Marke Xiaomi. Mehrfachnennungen waren möglich. Hier nun die Branchennews von HORIZONT Swiss:

Anfang September tritt das revidierte Schweizer Datenschutzgesetz in Kraft. Es bringt strengere Anforderungen an die Erfassung, Dokumentation und Verarbeitung von personenbezogenen Daten mit sich. ZUdem drohen bei Missachtung härtere Strafen. Dirk Lajosbanyai, Vorstand der Performance Marketing Agentur Ad Agents AG Schweiz, gibt in seinem Gastbeitrag für HORIZONT Swiss drei Tipps, was jetzt zu tun ist.