Guten Morgen. Der US-amerikanische Aussenwerbevermarkter Clear Channel Outdoor mit Sitz in New York City (Umsatz 2021: 2,24 Milliarden US-Dollar) will sich nach seinem Rückzug aus den Märkten Schweiz, Italien und Spanien nun offenbar auch von seinem Frankreich-Geschäft trennen. Das Unternehmen führt nach eigenen Angaben derzeit Gespräche über den Verkauf mit der in Paris ansässigen Industrieholding Equinox Industries. Die Beteiligten wollen die geplante Transaktion im vierten Quartal dieses Jahres abschließen. Hierzulande hatte Goldbach das Geschäft von Clear Channel übernommen. Hier nun die Branchennews von HORIZONT Swiss:

Teilen