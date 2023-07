Guten Morgen, der Berner Sportclub Young Boys baut seine Partnerschaft mit der Weiss+Appetito Gruppe aus. Das Berner Bauunternehmen ist seit 2021 Premiumpartner des Vereins und kehrt nun auf das gelb-schwarze Trikot des Serienmeisters zurück. Künftig ziert der Schriftzug Weiss+Appetito dort die Ärmel. Das Unternehmen war bereits von 2011 bis 2015 als Trikotsponsor des Fussballclubs aktiv. Starten Sie gut in den Tag.

1. Rund 800 bis 900 Formate: Wie der Podcast-Markt in der Schweiz an Tempo gewinntDer Podcast-Markt in der Schweiz gewinnt langsam an Format.