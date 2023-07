Guten Morgen. Das Marktforschungsunternehmen GfK SE verkauft sein Consumer-Panel-Geschäft an das Meinungsforschungsinstitut Yougov. Die Briten sind bereit, für das europäische Panel mit mehr als 100.000 Haushalten 315 Millionen Euro zu zahlen. Mit dem Verkauf wird der Weg zu einem Zusammenschluss der GfK mit NielsenIQ frei. Die Europäische Kommission hatte den Verkauf zur Bedingung für die Fusion gemacht. Hier nun die Branchennews von HORIZONT Swiss:

Seit einiger Zeit sind immer wieder Bilder aufgetaucht, die mit KI produziert wurden und Betrachter in die Irre führen (sollen), darunter etwa das Bild von der Rauchwolke nahe des Pentagon. Schon wird lautstark über die Gefahren von Fake-Bildern gesprochen. Darüber haben wir mit Schweizer Branchengrössen gesprochen. Heute dazu Alexander Sauer, Sprecher der Präsidialkommission des Berufsverbands Schweizer Berufsfotografen und Filmgestalter (SBF) mit Zentrale in Bern.

Er ist der erste Store im neuen Design in Kontinental-Europa und der neue Flagship-Store von Pret A Manger: die 6. Pret-Unit am Airport Zürich Die zehn Regionalgenossenschaften der Schweizer Migros-Gruppe einigen sich auf die Machtverteilung in der neu ausgegliederten Supermarkttochter. Die Region Zürich ist gar nicht vertreten und sucht einen neuen Chef.