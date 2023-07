Guten Morgen, die Philippinen wollen den Tourismus ankurbeln. Deshalb hat die Regierung eine Werbekampagne für rund 800.000 Franken gestartet. Dumm nur, dass in "Love the Philippines" nicht nur traumhafte Landschaften, glückliche Menschen und unberührte Natur zu sehen sind, sondern auch eine Swiss-Maschine, die auf dem Flughafen Zürich landet. Und das ist nicht der einzige Fehler. Gestern hat sich die verantwortliche Agentur DDB für das Missgeschick entschuldigt, über das unter anderem CNN und Blick berichtet haben. Starten Sie gut in die neue Woche.

