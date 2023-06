Guten Morgen, heute beginnt in Frankfurt der HORIZONT Kongress. Die kommenden zwei Tage stehen ganz unter den Themen, die die Branche in der DACH-Region bewegen - von der Generation Z über Nachhaltigkeit sowie Cookieless Future bis hin zu Metaverse und KI. Unter anderem steht auch Christoph Marty, CEO von Goldbach Neo, auf der Bühne. Höhepunkt ist am Abend des heutigen Donnerstags die traditionelle Verleihung der HORIZONT Awards an die Frauen und Männer des Jahres. Wer in der Schweiz den HORIZONT Medien Award gewonnen hat, erfahren Sie allerdings schon jetzt. Starten Sie gut in den Tag.

1. Schweizer Branchenauszeichnung: Das sind die Preisträger des HORIZONT Medien Award In diesem Jahr wartet der HORIZONT Medien Awar