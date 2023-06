Guten Morgen. Gestern hat in Frankfurt der HORIZONT Kongress begonnen. Ein Höhepunkt der zweitägigen Veranstaltung ist die traditionelle Verleihung der HORIZONT Awards an die Frauen und Männer des Jahres. Wer die Preisträger:innen in den Kategorien Marketing, Agenturen und Medien sind, erfahren Sie in diesem Newsletter. Hier nun die Branchennews von HORIZONT Swiss:

Teilen