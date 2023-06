Guten Morgen, Miele Schweiz darf sich jetzt Top Employer nennen. Hinter der Auszeichnung steht das Top Employers Institute in Düsseldorf. Es überprüft weltweit Unternehmen auf Grundlage eines "HR Best Practices"-Fragebogen. Dieser umfasst sechs übergeordnete HR-Dimensionen und 20 HR-Themen, wie People Strategy, Work Environment, Talent Acquisition und Diversity & Inclusion. Rund 30 Unternehmen dürfen in der Schweiz dieses Siegel derzeit tragen. Dazu zählen etwa Capri-Sun, Electrolux, Helvetia und Lidl Schweiz. Im Wettbewerb um fehlende Fachkräfte könnte das ein Vorteil sein. Starten Sie gut in den Tag.

